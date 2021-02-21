Сочи рассчитывает за сезон принять более 4 млн туристов

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи рассчитывают, что в предстоящий высокий курортный сезон город примет более 4 млн туристов, сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье глава города Алексей Копайгородский.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет нам строить оптимистичный прогноз в отношении летнего курортного сезона. Мы ожидаем, что с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн гостей. Необходимо предложить им качественный безопасный отдых с высоким уровнем обслуживания в отелях и санаториях, а также обеспечить благоустройство и экологичность городской среды", - говорится в сообщении главы города.

Этим летом в Сочи оборудуют около 200 пляжей, не менее 30 из них удостоятся "Голубого флага", добавил Копайгородский. Приморские зоны отдыха будут максимально доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Руководителям гостиничных комплексов предложили рассмотреть возможность создания на их территориях питьевых бюветов с сочинской минеральной водой. Санаторно-курортным объектам рекомендовали расширить перечень предоставляемых медицинских услуг, в том числе восстановительных курсов после COVID-19. Сейчас программы реабилитации после коронавируса предлагают 22 санатория Сочи, расположенные как у моря, так и в горах", - написал мэр.

Копайгородский добавил, что к началу летнего сезона в Сочи планируют запустить морское такси. "Первые тестовые рейсы уже в мае. Два скоростных катера вместимостью 20 человек будут курсировать из Сочинского морского порта в микрорайон Лазаревское и порт Имеретинский", - отметил он.

Для гостей курорта будут подготовлены новые экскурсионные программы. "Кавказский заповедник представит этим летом для туристов 24 маршрута по уникальным местам. Для удобства граждан разработаны экскурсии выходного дня и короткие однодневные прогулки с гидом", - говорится в сообщении.