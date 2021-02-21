МВД возбудило в 2020 году почти 70 тыс. уголовных дел в отношении пьяных водителей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД в прошлом году на дорогах России выявили более 550 тыс. нетрезвых водителей, почти 70 тыс. из них стали фигурантами уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 550,7 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых 68,4 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции - ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию")", - сказали в пресс-центре.

В МВД уточнили, что число выявленных пьяных водителей, как и количество уголовных дел в отношении них по сравнению с 2019 годом практически не изменилось, увеличившись лишь на 0,3% и 0,6% соответственно. В то же время более чем на 5% - до 22,4 тыс. - возросло число выявленных водителей в состоянии наркотических опьянения.

Уголовные дела за езду в нетрезвом состоянии возбуждаются в отношении водителей, которые до этого уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. За такое преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Соответствующие поправки в УК РФ действуют с 1 июля 2015 года.

Ранее в ГИБДД России сообщали, что несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности.