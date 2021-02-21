В Британии заявили, что смогут вакцинировать всех взрослых жителей к концу июля

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании имеют возможность к концу июля предложить всем совершеннолетним жителям королевства вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы правительства страны Бориса Джонсона, распространенном в ночь на воскресенье премьерской канцелярией.

"Теперь нашей целью будет предложить прививку всем взрослым до конца июля. При этом у тех, кто наиболее уязвим, будет возможность сделать прививку раньше, - сказал Джонсон. - Мы будем принимать меры для отмены некоторых действующих сейчас ограничений. Однако не должно быть никаких сомнений в том, что карантин будет сниматься поэтапно и осторожно и все мы по-прежнему будем делать все необходимое, чтобы защищать самих себя и окружающих [от заражения]".

Речь идет о вакцинации 54 млн человек - 80% жителей страны, население которой составляет 67 млн. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили уже 17 млн британцев.

"Мы считаем, что располагаем достаточными запасами [препаратов], чтобы это сделать, - отметил в воскресенье утром в интервью телеканалу Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. - Мы видим, что Национальная система здравоохранения и ее партнеры, участвующие в программе вакцинации, могут делать около полумиллиона прививок в день, что является невероятным достижением".

Второй этап вакцинации, начавшийся на этой неделе, предполагает, что всем британцам старше 50 лет, а также лицам с ослабленным здоровьем вакцина будет предложена к 15 апреля и число привитых превысит 30 млн. В ходе первого этапа государственной программы, стартовавшей 8 декабря, вакцину получили жители страны старше 70 лет, медицинские и социальные работники, непосредственно контактирующие с больными, сотрудники домов престарелых, а также лица с крайне слабым здоровьем. Сотрудникам полиции, учителям и представителям других ключевых профессий, активно контактирующим с другими людьми в силу особенностей работы, вакцина в приоритетном порядке пока не предлагается.

Пока жителям Великобритании делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В общей сложности британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей. До конца года также ожидается появление препаратов для детей, которым будет показана вакцинация. Согласно данным Национальной статистической службы королевства, 92% жителей страны намерены сделать прививку от коронавируса или уже ее сделали, однако доля желающих вакцинироваться значительно ниже среди представителей этнических меньшинств.