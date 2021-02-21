Глава Минздрава Литвы ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис вынужден уйти на режим самоизоляции после контакта с сотрудником ведомства, у которого было выявлено заражение коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минздрава Литвы.

"В воскресенье после теста одному из работников министерства был поставлен диагноз COVID-19. Все контактировавшие с ним коллеги, в том числе глава ведомства, перешли на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Ведомство информировало, что Дулькис чувствует себя нормально, симптомов, характерных при заражении коронавирусом, у него нет. "С понедельника министр будет работать удаленно", - отметила пресс-служба.

Первый случай заражения коронавирусом на территории Литвы был выявлен 28 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране умер 3 171 человек, выздоровели 179,5 тыс. Всего за это время по итогам 2,071 млн тестов выявили 194,1 тыс. заразившихся. В Литве проживают 2,794 млн человек.

27 декабря прошлого года в стране началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделали 121,1 тыс. человек, что составляет 4,33% населения. Вакцинация обязательной не является. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения. Президент Гитанас Науседа заявил, что задачей властей является проведение вакцинации в таком объеме (около 2 млн человек) к середине лета. В ходе проведенного в феврале опроса выяснилось, что прививки согласны сделать 64% населения.