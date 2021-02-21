Более трети месячной нормы осадков выпало в Петербурге в ночь на 21 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге за минувшую ночь. Высота снежного покрова в городе близка к максимальным показателям этой зимы, рассказал журналистам в воскресенье ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

"В Санкт-Петербурге только за минувшую ночь выпало больше трети месячной нормы осадков. По данным на девять часов утра 21 февраля в осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля. При этом высота снежного покрова достигла 25 см, что близко к рекорду нынешней зимы, установленному 4 февраля (27 см)", - сообщил синоптик.

К утру 21 февраля в Санкт-Петербурге выпало 13,3 см снега, отметили в пресс-службе городской администрации, в связи с чем комитет по благоустройству призывает пешеходов и автомобилистов быть осторожными на дорогах. Сегодня днем городские улицы от снега чистят 1 132 специализированные машины и 1 106 дворников, за прошедшие сутки дорожные службы вывезли на снегоплавильные пункты более 19 тыс. кубометров снега.

На территории Ленинградской области, как отметил Михаил Леус, местами выпало до 13 мм осадков. Высота снежного покрова в отдельных районах региона достигла 55 см.