В Австрии "Спутник V" сравнили с автоматом Калашникова по надежности и эффективности

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от нового коронавируса "Спутник V" демонстрирует эффективность и надежность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова. Об этом заявил в воскресенье профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.

"Спутник V" - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале - хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", - сказал профессор в интервью, вышедшем на сайте газеты Kronen Zeitung, отвечая на вопрос, как он оценивает российскую вакцину, которой в Австрии нет.

Как сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в австрийском правительстве, республика изучает запрос России о готовности выпускать "Спутник V" на производственных мощностях австрийских компаний. Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил ТАСС, что посольство передало австрийскому правительству информацию о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) производить вакцину "Спутник V". Эта информация последовала за заявлением главы РФПИ Кирилла Дмитриева в интервью австрийской радиостанции О-1, что РФ ведет переговоры с несколькими компаниями в Австрии по вопросу организации производства "Спутника V".

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.