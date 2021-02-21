В РПЦ считают, что Русской и Сербской православным церквям нужна взаимная поддержка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Русская и Сербская православные церкви (РПЦ и СПЦ) нуждаются во взаимной поддержке, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Об этом он сказал в воскресенье в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

"Я очень надеюсь, что при новом сербском патриархе взаимоотношения между Русской православной церковью и Сербской церковью будут оставаться такими же братскими, теплыми и конструктивными. Мы очень нуждаемся в поддержке друг друга, и я думаю, что это достойное избрание [митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича) патриархом Сербским], которое послужит дальнейшему укреплению наших добрых отношений", - сказал он. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметил он, первым поздравил митрополита Порфирия с восшествием на патриарший престол.

18 февраля Архиерейский собор СПЦ избрал нового патриарха Сербского, которым стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич). Его интронизация состоялась в Соборной церкви архангела Михаила в Белграде 19 февраля. В РПЦ оценивают опыт практического сотрудничества с митрополитом Порфирием как положительный, отмечая его неприятие украинского раскола, заявил в четверг зампредседателя ОВЦС Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.