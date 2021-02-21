В РПЦ считают, что православным не будут рады в синагоге

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Православным христианам не следует посещать синагогу, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Об этом он сказал в воскресенье в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

"Если говорить о посещении синагоги, то я думаю, что православным христианам не следует посещать синагогу. Да им и не рады будут в синагоге, потому что иудеи не признают Иисуса Христа воплотившимся сыном Божиим, а догмат о боговоплощении является краеугольным камнем православной веры", - сказал он, отвечая на вопрос телезрительницы о том, может ли православный христианин молиться в католическом храме и посещать синагогу, не молясь там.

В католическом храме, считает митрополит Иларион, православный христианин может молиться при определенных обстоятельствах. Например, если рядом нет православного храма, или если он посещает католический храм, где находится чтимая православная святыня. "Другое дело, что православный христианин не должен причащаться в католическом храме и участвовать в таинствах католической церкви, потому что между православными и католиками не существует евхаристического общения (взаимного признания таинства причастия - ТАСС)", - заключил он.