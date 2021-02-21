Глава Минздрава Британии заявил, что ему неизвестно о планах страны принять весь Евро-2020

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что Великобритания предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять все матчи ближайшего чемпионата Европы по футболу, может не соответствовать действительности. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Sky News заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"Я не видел никакой информации об этом и исхожу из того, что эти сведения неверны", - заявил министр в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The Sunday Times, сообщившей в воскресенье, что британские власти обсуждают с УЕФА возможность провести чемпионат Европы по футболу полностью на территории королевства.

По данным издания, переговоры ведет Оливер Дауден, возглавляющий британское министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Быстрое осуществление программы вакцинации населения страны может позволить Великобритании раньше других европейских государств разрешить проведение спортивных соревнований, за которыми с трибун смогут наблюдать зрители. Источники The Sunday Times заявили, что британская сторона готова, согласно планам УЕФА, принять часть игр группового этапа, а также финал и полуфинальные матчи Евро-2020, которые должны пройти на лондонском стадионе "Уэмбли". При этом в случае необходимости королевство согласится на проведение всех матчей Евро-2020 на своей территории.

К настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 17,2 млн британцев - больше 25% населения страны. К середине апреля этот показатель должен приблизиться к 50%, а к концу июля возможность получить прививку будет у всех совершеннолетних жителей королевства. По доле вакцинированных Соединенное Королевство сейчас уступает лишь Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам.

Чемпионат Европы по футболу был перенесен на год из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Согласно планам УЕФА, он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе шотландском Глазго и Лондоне. Три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира должны состояться в Санкт-Петербурге.