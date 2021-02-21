В РПЦ поддержали предложение о запрете сайта "Миротворец"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал правильным предложение о запрете украинского сайта "Миротворец". Об этом он заявил в воскресенье в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта "Миротворец".

"На этом сайте выкладываются личные данные, причем не только граждан Украины, а граждан России и других государств. И выкладываются именно для того, чтобы сделать их мишенью, причем не только для нападок в виртуальном пространстве, но и для вполне реальных действий в реальном пространстве. Поэтому призыв запретить этот ресурс очень правильный. <...> Будем надеяться на то, что этот ресурс прекратит свое существование, поскольку он является инструментом разжигания ненависти и вражды", - сказал он.

По мнению митрополита, название "Миротворец" обманчиво, а сайт на самом деле направлен на разжигание вражды и ненависти.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, "угрожает национальной безопасности Украины". За последние годы в черный список "Миротворца" попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.