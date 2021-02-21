Глава Архангельской области поручил, чтобы новый детсад в Вельске принял детей 15 марта

ТАСС, 21 февраля. Губернатор Поморья Александр Цыбульский поручил ускорить лицензирование нового детского сада на 220 мест в Вельске Архангельской области, построенного по национальному проекту "Демография", и принять детей 15 марта. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства региона.

"К 15 марта все необходимые документы должны быть получены, после чего новое дошкольное учреждение сможет принять первых воспитанников. Строительство детского сада на 220 мест, которому дали название "Бельчонок", осуществлялось на средства бюджетов разных уровней в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". Общий объем финансирования составил порядка 200 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в новом детском саду будут работать 11 групп, в том числе группа для детей с ограниченными возможностями здоровья, группа для детей в возрасте от шести месяцев до одного года. В помещениях оборудованы теплые полы, установлены современная мебель и развивающие комплексы, оптимальный тепловой режим в здании обеспечивает собственная газовая котельная.

"Этот детский сад жители Вельска давно ждут, поэтому необходимо как можно быстрее решить все организационные вопросы и начать формирование групп", - дал поручение профильным министерствам губернатор Цыбульский в ходе рабочей поездки в Вельск, его слова приводятся в сообщении.

В районе Вельска, где построен новый детский сад, идет строительство частного жилого фонда, введены в эксплуатацию новые дома по программе переселения из аварийного жилья, выделено жилье для молодых специалистов, сформированы дополнительные жилищные участки для начала строительства многоквартирных домов.