В Мурманской области с 24 февраля возобновят работу детские игровые центры и аквапарки

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение разрешить работу детских игровых центров и аквапарков, закрытых из-за пандемии, с 24 февраля. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

"С 24 февраля смогут возобновить работу детские игровые центры и аквапарки. Кроме того, будет разрешено проводить торжества в кафе с участием до 25 человек. Только что подписал постановление", - написал глава региона.

Ранее в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе разрешили возобновить работу фудкортов, а заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах и Дворцах культуры увеличить с 50% до 75%.

Из введенных ранее в регионе ограничений сохраняется обязательный масочный режим, дезинфекция общественных помещений, для жителей в возрасте старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 4 марта.

По данным оперативного штаба, в Мурманской области выявлено 109 новых случаев заболевания, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 46 128. При этом 43 918 пациентов выздоровели, 1 292 - находятся на лечении, 918 человек умерли.