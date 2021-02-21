В сектор Газа из ОАЭ доставили партию вакцины "Спутник V"

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Партия из 20 тыс. доз российского препарата от коронавируса "Спутник V" доставлена в воскресенье из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сектор Газа. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat .

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По информации Минздрава прибрежного анклава, уже в понедельник там начнется вакцинация медицинского персонала, а также людей с хроническими заболеваниями. Отмечается, что многие обратились в ведомство заранее, выразив желание привиться от коронавируса.

Поставку вакцины через КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, пишет газета, обеспечил Мухаммед Дахлан - видный палестинский политик, бывший лидер движения ФАТХ в секторе Газа, смещенный в свое время нынешним президентом Палестины Махмудом Аббасом. Уже много лет Дахлан проживает в изгнании в ОАЭ, которые и финансировали снабжение анклава вакцинами.

17 февраля в Газу поступила первая партия "Спутника V" из Рамаллы (Западный берег реки Иордан) объемом 2 тыс. доз. Доставку инициировал Аббас, и после одобрения израильской стороны груз был переправлен через КПП "Керем-Шалом" на границе сектора и еврейского государства.