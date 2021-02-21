В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола выросло до четырех

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Число умерших в текущем месяце от лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до четырех. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на министра здравоохранения провинции Северное Киву Эжена Назнзу Салита.

"На текущий день на территории провинции выявлено шесть случаев заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), - отметил он. - Четверо инфицированных умерли, последняя смерть зафиксирована 20 февраля".

Первый в нынешнем году случай инфицирования вирусом Эбола был выявлен 1 февраля в Бутембо, в провинции Северное Киву. В больницу обратилась женщина, у которой в минувшем году БВВЭ переболел муж. Через два дня она умерла. Власти провинции объявили о начале 12-й вспышки вируса Эбола на территории ДР Конго. Район Бутембо был одним и эпицентров 10-й вспышки вируса Эбола, которая произошла с 1 августа 2018 года по 25 июня 2020 года. В это время заразились 3 470 человек, 2 287 умерли.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Смертность во время первых вспышек составляла до 90%. Благодаря появлению вакцины этот показатель сейчас сократился почти до 40%. В ДРК с августа 2018 года для противодействия Эболе используется вакцина фармацевтической группы Merck, в январе 2020 года в стране начала применяться также вакцина компании Johnson & Johnson.

Самая крупная вспышка вируса Эболы по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв превысило 11 тыс.