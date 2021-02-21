В Великобритании зафиксировали минимум связанных с COVID-19 смертей с конца декабря

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 215. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, это наименьшее значение с 13 декабря, когда были зарегистрированы 144 смерти.

В субботу власти сообщили о 445 летальных исходах среди заразившихся, при этом в последние семь дней в среднем в стране отмечается менее 500 случаев смерти за сутки (на 27% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 120,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 5 февраля превысило 129 тыс.

За последние 24 часа в стране было выявлено 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее на этой неделе этот показатель опустился ниже отметки в 10 тыс. новых случаев впервые с октября. Темпы распространения инфекции снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными у 4,1 млн человек.

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, ослабление которого ожидается в ближайшее время в связи со снижением темпов распространения инфекции и массовой вакцинацией населения.

22 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон представит план постепенной отмены карантинных мер. По его словам, этот процесс будет медленным, но необратимым. Ожидается, что первыми возобновят работу школы, после чего смогут открыться магазины, не торгующие предметами первой необходимости, а затем - рестораны, пабы и гостиницы.

Вакцинация в Великобритании

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн человек.

К настоящему момент привиты почти 17,6 млн человек - больше 26% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех совершеннолетних жителей страны. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным Национальной статистической службы королевства, 92% жителей страны намерены сделать прививку от коронавируса или уже ее сделали, однако доля желающих вакцинироваться значительно ниже среди представителей этнических меньшинств.