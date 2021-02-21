Немецкий парикмахер продал на аукционе первую запись на стрижку после локдауна за €422

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Парикмахер из города Байройт (федеральная земля Бавария) Андреас Нуйсль выставил на продажу на платформе eBay первую запись на стрижку после карантина. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA.

Начальная цена предложения под названием "Первая после 10 недель локдауна запись на стрижку в 08:00 1 марта 2021 года" составляла €288. С 12 февраля до 20 февраля включительно она поднялась до €422. За эту цену услугу и приобрел 43-летний мужчина.

Дополнительно к €422 Нуйслю удалось собрать еще €1 310 пожертвований. Все они пойдут на помощь детям через одну из благотворительных организаций.

Парикмахерские закрыты в Германии в рамках карантинных мер с 16 декабря прошлого года. 10 февраля власти ФРГ приняли решение продлить локдаун до 7 марта с отдельными оговорками. Изменения предусматривают открытие с 1 марта парикмахерских - при условии соблюдения правил гигиены.