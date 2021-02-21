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В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин

В МЧС рекомендовали воздержаться от походов в горы

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м объявлено в период с 22 по 24 февраля в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период 22-24 февраля в горах КЧР лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

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