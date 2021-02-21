В КЧР из госпиталя выписали пациента, который поступил с 90% поражением легких

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии, который с поражением легких на 90% месяцем ранее поступил в госпиталь для пациентов с коронавирусом, выписан. Его состояние удовлетворительное, сообщили журналистам в региональном оперштабе.

"67-летний житель Малокарачаевского района поступил в ковид-госпиталь на базе Черкесской городской больницы 15 января в тяжелом цитокиновом шторме. По компьютерной томографии - тотальное поражение легких (80% с одной стороны и 90% - с другой). Почти месяц пациент провел на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Медики ежедневно боролись за его жизнь <…> Он благополучно выписался из госпиталя", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что мужчина чувствует себя удовлетворительно, дышит самостоятельно. По результатам компьютерной томографии наблюдается положительная динамика - остаточные явления в виде фиброза легких.

За последние сутки в республике выявили 45 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 18 759 случаев инфицирования, 17 035 жителей выздоровели, 61 человек умер. В госпиталях республики получают лечение 322 пациента, остальные лечатся амбулаторно.