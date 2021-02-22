В Ливане разрешили открыть магазины цветов и автомойки после тотального локдауна

БЕЙРУТ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ливана ослабили с понедельника карантинный режим и разрешили открыть цветочные магазины, автомобильные мастерские и мойки. В соответствии с объявленным МВД республики планом поэтапного перезапуска экономики после тотального локдауна, в Бейруте и других городах возобновлены строительные работы, увеличено до 50% присутствие персонала в банках и учреждениях. Заработали также основные предприятия промышленного сектора, туроператоры и агенты по продаже автомобилей.

Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом сохранил в силе ограничения на передвижение для большинства населения, и гражданам по-прежнему для выхода из дома необходимо оформить цифровой пропуск по мобильному приложению. Посещение супермаркетов, булочных и кондитерских разрешено теперь по предварительной записи и ограничено по времени двумя часами.

Как пишет газета Al-Akhbar, план выхода из локдауна рассчитан на четыре этапа. Правительство планировало с 22 февраля возобновить работу сферы торговли и услуг, ожидалось также, что начнутся занятия в школах и вузах. Однако власти пока воздержались от таких шагов. По-прежнему остаются закрытыми для посещений церкви и мечети, музеи, кинотеатры, спортивные комплексы, запрещены прогулки в парках и на набережной.

Как пояснил на своей странице в Twitter главврач госпиталя имени Рафика Харири при ливанском госуниверситете Фирас Абъяд, число заразившихся COVID-19 растет, и смертность от коронавируса остается высокой. "Заполнены все больничные койки в клиниках и отделениях интенсивной терапии, что делает невозможным отмену ограничений в настоящий момент", - сказал он.

По данным Минздрава республики, число инфицированных в Ливане за последние сутки составило 1 685, зафиксировано 43 смертельных случая. ПЦР-тестирование прошли 13 197 человек, при этом анализы показали положительный результат у 18,3%. Всего с 21 февраля прошлого года коронавирусом в Ливане заразилось 355 056 граждан, от инфекции вылечилось 268 071, а число смертельных исходов составило 4 340.