Власти США доставили 2 из 6 млн доз вакцин в штаты

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США уже доставили два из шести миллионов доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов. Об этом в воскресенье сообщила в интервью телеканалу ABC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нам удалось доставить два из шести миллионов доз вакцин. Мы планируем нагнать [график] на неделе, восполнить этот пробел и убедиться, что они распределены по районам", - сказала она. Псаки отметила, что американские власти тесно сотрудничают с почтовой службой и курьерскими компаниями для ускорения темпов доставки.

Ранее советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт сообщил, что сильная снежная буря в США привела к задержке поставок около 6 млн доз вакцин от коронавируса во все 50 штатов. По его словам, задержка поставок была связана с перекрытием дорог, нехваткой персонала курьерских компаний, чьи сотрудники застряли в снегу и не могли приступить к работе, вдобавок более 2 тыс. пунктов распределения вакцины не могли получить дозы, потому что находились в областях, пострадавших от отключения электроснабжения.

Холода в США

Без электроэнергии на юге и востоке страны сейчас остаются порядка 150 тыс. человек, однако еще в начале недели без света в одном Техасе оказались несколько миллионов жителей, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных авиарейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах штатов Техас, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури. По данным газеты The New York Times, число жертв непогоды в стране достигло 58.