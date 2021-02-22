Британский премьер назвал четыре условия отмены ограничительных мер в стране

"На каждом этапе мы будем принимать решения, основываясь на самых последних данных и проявлять осторожность, чтобы не свести на нет уже достигнутые успехи и не сделать бессмысленными жертвы, на которые всем и каждому пришлось пойти, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, - отметил премьер. - Поэтому мы определили четыре ключевые условия, которые должны будут выполняться на каждой стадии осуществления плана".

Решающее значение при отмене ограничений в Великобритании будут иметь: продолжение успешного осуществления программы массовой вакцинации населения; наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин; отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения из-за увеличения числа больных, а также отсутствие данных, указывающих на "фундаментальное изменение" эпидемической ситуации в результате распространения новых штаммов вируса. Правительство также обещает учитывать социальные и экономические факторы, говорящие в пользу скорейшей отмены ограничений, и соблюдать баланс между ними и необходимостью защищать здоровье граждан.

Весенние послабления

Ожидается, что в течение дня премьер-министр объявит в парламенте о том, что с 8 марта в английских школах будут возобновлены занятия. Кроме того, британцам разрешат встречаться на улице с одним человеком, который не проживает с ними под одной крышей, с целью общения и социализации. В настоящий момент подобные встречи также разрешены, но единственным формально допустимым поводом являются совместные занятие спортом. 29 марта правила смягчат вновь, разрешив людям встречаться на улице группами не более шести человек или состоящими из членов не более чем двух домохозяйств. Будут также разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

В апреле ожидается возобновление работы магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, а также ресторанов и пабов, однако последние, скорее всего, смогут обслуживать посетителей лишь на улице. Тогда же могут возобновиться очные занятия в университетах. В мае ожидается возобновление полноценной работы баров и ресторанов, а также парикмахерских и салонов красоты. К концу весны или началу лета власти также должны принять решение о допустимости туристических поездок внутри страны.

Ситуация в королевстве

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. За последние два месяца в стране было выявлено больше 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано свыше 65 тыс. смертей среди зараженных при том, что с начала пандемии в Великобритании умерло 120,6 тыс. инфицированных. В течение последнего месяца ситуация последовательно улучшается на фоне массовой вакцинации, которой охвачены уже 17,6 млн человек - больше 26% населения.