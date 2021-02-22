Победитель камчатской гонки каюров на деревянной нарте "Берингия" получит миллион рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд для каюров-победителей, прошедших традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия" на деревянной нарте, в 2021 году увеличили втрое. Самый быстрый каюр этого года получит миллион рублей, сообщил журналистам губернатор Камчатского края Владимир Солодов в понедельник.

"Гонка, с одной стороны, это спортивное испытание, где выявляют самого быстрого и сильного, но с другой стороны - это традиционная гонка. И тех мастеров, которые умеют до сих пор изготавливать деревянные нарты, их нужно поддерживать. Для этого в 2021 году в три раза мы увеличили призовой фонд [для каюров, которые проходят трассу на деревянных нартах]", - сказал губернатор.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС пояснили, что сумма вознаграждения для номинантов-победителей, показавших наименьшее время прохождения трассы гонки на традиционной нарте, распределяется следующим образом: за первое место предусмотрена премия в миллион рублей, за второе место - 700 тыс., каюр, занявший третье место в этом соревновании, получит 500 тыс. рублей. Кроме того, каждый спортсмен, вышедший на гонку в традиционной одежде и прошедший ее на деревянных нартах, получит грант в размере 150 тыс. рублей на развитие и сохранение традиций ездового собаководства в своем селе.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований проходят около тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы. В 2021 году гонка пройдет по маршруту Эссо - Оссора, протяженность маршрута составит 950 км. Технический старт соревнований назначен на 28 февраля, 22 февраля все 13 каюров выйдут на маршрут в 10 км, чтобы сразиться в гонке-прологе.