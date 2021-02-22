Алтайским краснокнижным соколам сделают татуировки, чтобы уберечь их от браконьеров

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Птенцам соколиного питомника в Алтайском крае с 2021 года будут делать метки в виде татуировок, которые смогут защитить птиц в случае их отлова браконьерами в дикой природе. Уникальная методика, придуманная на Алтае, позволит не просто отслеживать перемещения краснокнижных птиц, но и защитить редких хищников от продажи на черном рынке для соколиной охоты, сообщил ТАСС руководитель Центра содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц "Тайгун" Артем Кучер.

"Татуировки первым птицам мы сделаем уже в 2021 году. Этого еще никто и нигде не делал, а мы в центре будем теперь всех птиц выпускать с такими татуировками - наколками с текстом "SOS 22", где не только международный призыв о помощи, но и номер региона, в котором выпущена птица. С помощью такой татуировки орнитологи смогут отслеживать перемещение птицы, места гнездования, но главное - татуировка сделает птицу нетоварной и защитит об браконьеров, которые отлавливают соколов и продают их в страны Ближнего Востока для охоты. Сейчас всех птиц, выпускаемых из питомников, кольцуют: соколам в питомниках делают несъемные кольца на лапы, но на самом деле они легко срезаются и птицу можно после этого продать на рынке", - сказал Кучер.

По словам собеседника агентства, татуировку с надписью будут набивать птицам между ноздрей - на восковице, а также на цевке одной из лап. На лапе птицы сделают татуировку, дублирующую номер кольца. Первыми в соколином питомнике "Тайгун" сделают татуировки птенцам соколов-балобанов, которых будут подсаживать в существующие гнезда в дикой природе уже в 2021 году.

"Это процедура быстрая, практически безболезненная, поэтому наркоз птицам делать не придется. Основная сложность заключается в том, что нужно зафиксировать сокола. Далее ему уберут все лишние перышки на месте предполагаемой татуировки, все продезинфицируют, напишут текст татуировки гелевой ручкой, а потом и сделают ее саму. Делать это будет обычный тату-мастер. Такое изменение во внешнем облике сделает нашу птицу нетоварной. В настоящее время все птицы, которых изымают у контрабандистов и выпускают в природу, отлавливаются снова. Первых татуированных птенцов мы подсадим в гнезда в мае-июне текущего года", - подчеркнул Кучер.

Он отметил, что несмотря на ежегодные выпуски соколов в Алтайском крае, свидетельств выживания этих птиц в дикой природе нет. Кучер уверен, что птицы либо погибают, либо отлавливаются браконьерами. По его словам, в Алтайском крае в дикой природе есть только одно гнездо соколов-балобанов, в котором живет пара птиц. Все остальные соколы-балобаны в регионе живут только на территории двух существующих питомников - всего около 200 особей.

О восстановлении численности балобанов

Кучер также сообщил, что птенцы из алтайского питомника "Тайгун" будут впервые в этом году подсажены в гнезда соколов на территории Сайлюгемского национального парка. Он не уточнил, сколько именно особей отправятся в дикую природу соседнего региона, так как это будет зависеть от прохождения сезона размножения и вывода птенцов.

Как сообщалось, Сайлюгемский нацпарк в Республике Алтай в 2021 году запустил программу восстановления численности краснокнижных соколов-балобанов. В уже существующие гнезда балобанов подсадят птенцов, которых будут воспитывать приемные родители как собственных. Проект будет реализован при участии охотничьего клуба туроператора "Царская псовая охота", питомников птиц "Алтай Фалькон" и "Тайгун".

Большая часть мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1,2 тыс. гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тува обитают уникальные балобаны темной окраски, практически полностью уничтоженные браконьерами. Основная причина сокращения популяции - нелегальный отлов с целью контрабанды преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота. Всего в России шесть соколиных питомников, три из которых находится в Сибири: два в Алтайском и один в Красноярском краях.