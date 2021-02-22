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Пандемия COVID-19

Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии

Президент США выступит с речью

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис проведет в понедельник вечером церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. скончавшихся от коронавируса. Об этом свидетельствует распространенный в воскресенье график пресс-службы Белого дома.

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Байден и Харрис зажгут свечи для поминовения граждан, чьи жизни забрала пандемия. Глава государства выступит с речью.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 498,8 млн человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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