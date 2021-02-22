Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний в Facebook из-за ограничений

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии перестанет использовать социальную сеть Facebook для рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, введенных компанией для всех пользователей Австралии на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявил министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем.

"Мы откажемся от рекламных кампаний [в Facebook] поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства. Мы настоятельно призываем Facebook признать, что он должен вести себя также, как любой другой публикатор контента", - сказал Бермингем в эфире радиостанции ABC.

По данным правительства, за 2019 и 2020 годы власти потратили порядка 42 млн австралийских долларов ($33 млн) на рекламные кампании в цифровых медиа. В австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) сообщили, что около четверти всех расходов на онлайн-рекламу в Австралии приходятся на долю Facebook.

По словам главы ведомства, кодекс ведения переговоров для СМИ, предложенный правительством Австралии летом прошлого года, уже получил одобрение Палаты представителей и был предан на рассмотрение Сената.

18 февраля администрация Facebook отключила функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии. Эти ограничения затронули также ряд учреждений и организаций, не имеющих отношения к медиа. Оказались заблокированы страницы некоторых региональных министерств и ведомств, государственных служб и ряда социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы "очень широким" пониманием того, что является новостями, и восстановила работу "случайно затронутых страниц".

Кодекс поведения игроков медиарынка, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ, на прошлой неделе получил одобрение Палаты представителей и был передан на рассмотрение Сената. Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии заявил, что этот закон заставит их платить за "контент, который они не просили". По его мнению, новый кодекс создаст условия, при которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит.