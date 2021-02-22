Японская префектура досрочно отменит введенный из-за коронавируса режим ЧС

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Власти префектуры Ибараки на востоке Японии приняли решение досрочно отменить введенный до 28 февраля из-за распространения коронавируса собственный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что действие собственного режима ЧС в Ибараки завершится 23 февраля.

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах страны до 7 марта. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии.

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 426 тыс., зафиксировано 7,5 тыс. летальных исходов.