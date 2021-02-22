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Пандемия COVID-19

Главный санврач и вице-министр здравоохранения Казахстана получили вторую дозу "Спутник V"

Перед повторной процедурой они рассказали, что чувствуют себя хорошо

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и заместитель главы Минздрава Ажар Гиният привились в понедельник второй дозой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующую процедуру представители руководства ведомства прошли в городской поликлинике №6 казахстанской столицы, кадры с места события показал телеканал "Хабар 24".

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1 февраля Киясов и Гиният в этом же медучреждении получили первую дозу препарата. В понедельник перед повторной процедурой они рассказали, что чувствуют себя хорошо. Тем не менее сотрудник поликлиники предупредила их о возможной слабости и головной боли после вакцинации, что является допустимыми симптомами.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. К концу текущего месяца ожидается применение препарата "Спутник V", произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.

На данный момент в Казахстане с начала пандемии подтверждены 208 117 случаев инфицирования коронавирусом, 191 739 пациентов выздоровели, 2 699 человек умерли.

Теги
КазахстанРоссияПандемия COVID-19
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