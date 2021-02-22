В Казахстане прививку вакциной "Спутник V" получили более 19 тысяч медработников

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Свыше 19 тысяч медицинских работников в Казахстане получили прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в понедельник.

"По состоянию на 21 февраля вакцину "Спутник V" в Казахстане получили 19 764 медицинских работника. Неблагоприятных реакций выявлено не было", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцинация в стране идет по запланированному графику. Прививку в первую очередь получат медработники, педагоги, сотрудники силовых структур и студенты. "Первая партия вакцины поступила в Казахстан из Российской Федерации 31 января 2021 года. После проведения необходимых процедур груз был распределен в крупные хабы единого дистрибьютора лекарственных средств "СК-Фармация", находящиеся в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент и Актобе. Далее вакцина была доставлена во все регионы республики", - пояснили в министерстве.

В настоящее время производство вакцины "Спутник V" налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК). В феврале здесь произвели 90 тыс. доз вакцины, в марте планируют выпустить 150 тыс. доз, а с апреля по июнь производить ежемесячно по 600 тыс. доз.

15 февраля Минздрав Казахстана выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", произведенную на базе КФК. Первая партия препарата проходит контроль качества в Центре имени Гамалеи. Ее отгрузка единому дистрибьютору лекарственных средств Казахстана - компании "СК-Фармация" запланирована на конец февраля.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. К концу текущего месяца ожидается применение препарата "Спутник V", произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить вакцину казахстанского производства QazCovid-in ("Казковид-ин"), которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.