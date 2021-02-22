На Камчатке стартовала гонка-пролог на собачьих упряжках "Берингия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Ульяна Бакуменко/. Гонка-пролог на собачьих упряжках стартовала в понедельник на Камчатке в рамках зимнего фестиваля "Берингия - 2021". За главный приз, 100 тыс. рублей, поборются 44 каюра, 13 из которых - участники основной "Берингии". Трасса гонки - 10 км по лесу в пригороде Петропавловска-Камчатского.

Солнце, снег, азарт и лайки

Трехкратный чемпион "Берингии" Николай Левковский выходит на гонку-пролог уже в 15 раз. Он называет это состязание своеобразной генеральной репетицией перед главным соревнованием для российских каюров - большой "Берингией", которая начнется 28 февраля и продлится около двух недель. Участники этого состязания уже больше 30 лет проходят на упряжках по заснеженной камчатской тундре около тысячи километров.

"Я совсем не волнуюсь, можно сказать, что привык. Через несколько минут побежим десять километров вместе с шестью верными друзьями, настроение просто отличное. И с погодой повезло, и у зрителей энергетика прекрасная. Так что заряжаем азартом другу друга, а у нас, каюров, сегодня генеральная репетиция перед большой гонкой", - сказал Левковский перед стартом соревнований.

Гонка-пролог - это уже второе соревнование "Берингии - 2021". Накануне на старт выходили юные каюры в возрасте от семи до 17 лет. Камчатка - единственный регион России, где проводят состязания по ездовому спорту для первоклассников.

По мнению губернатора Владимира Солодова, "Берингия" может выйти на международный уровень. "Сегодня так много людей собралось на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в краевой столице, чтобы приобщиться к нашему масштабному зимнему празднику и разделить дух испытания, который предстоит каюрам, выходящим на старт гонки-пролога и затем большой берингийской гонки. Хочу подчеркнуть, что для нас "Берингия" - это знаковое мероприятие, это наша традиция, это квинтэссенция жизни Севера, то, чем мы гордимся и о чем хотим рассказать всей России и всему миру", - сказал он.

Живая почта

Гонку "Берингия" называют традиционной гонкой на собачьих упряжках, потому что при всей ее спортивной состязательности, эти соревнования, в первую очередь - поддержка коренных малочисленных народов Севера, живущих на Камчатке. Так, в 2021 году втрое увеличен призовой фонд для каюров-победителей, прошедших гонку на деревянной нарте. Участник, показавший наименьшее время при прохождении трассы, получит 1 млн рублей, но главное для спортсменов из камчатской глубинки - признание земляков.

Ветеран и победитель "Берингии - 1999" Владимир Тынетегин стал заниматься ездовым спортом только в 30 лет и прошел с упряжками тысячи километров по тундре. С 2014 года он помогает в питомниках и ежегодно наставляет участников берингийской гонки.

"Почти каждый год я участвовал в гонке, однажды стал победителем. Тогда у меня были сильные противники. В 2014 году ушел на пенсию и переехал жить из родного села в Пенжинском районе в Петропавловск-Камчатский. Сейчас у меня нет своих собак, но я помогаю в питомниках. Очень скучаю по "Берингии". "Берингия" - вся моя жизнь, потому что я вырос на этом", - сказал ветеран знаменитой гонки.

Поддерживает земляка и чукчанка Юлия Обертынская, которая до сих пор называет ездовых собак - живыми телеграммами. "Всю жизнь у нас ездили на собачках, раньше, правда, не тысячи километров, а потихонечку, не торопясь. Они для нас были живыми телеграммами: письменности ведь не было, все передавалось из уст в уста. Приедет каюр и расскажет, как живут твои родные в соседней деревне, какие у них новости.", - сказала Обертынская.

О "Берингии"

Ежегодно "Берингия" - это тяжелое испытания и для людей, и для собак. Крутые спуски, заснеженные подъемы, резкие повороты - все это на протяжении двух недель выматывает участников, и очень часто результаты соревнований - самые непредсказуемые. В 2021 году участники гонки - 13 подготовленных каюров, пройдут 950 км из села Эссо до поселка Оссора, технический старт состязания назначен на 28 февраля, если позволит камчатская погода.

Победитель зимнего марафона получит главный приз - 3 млн рублей. За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 2 млн рублей. Участник гонки, занявший третье место, получит 1 млн рублей.