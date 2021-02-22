Украина договорилась о получении 15 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина завершила переговоры об увеличении на 5 млн доз поставок американской вакцины от коронавируса Novavax. Всего будет получено 15 млн доз этого препарата начиная с июля, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне (где Степанов находится в командировке - прим. ТАСС) и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - написал он на своей странице в Facebook.

Министр резюмировал, что общий объем американских вакцин, который получит Украина, увеличился до 15 млн доз. "Поставки вакцины Novavax запланированы начиная с июля 2021 года", - добавил он.

Вакцинация населения на Украине еще не началась. Власти страны отказались от российских препаратов в конце прошлого года. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Известно, что в это число войдут 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer. Ранее также сообщалось, что по этой программе Киеву предоставят 12 млн доз компаний AstraZeneca и Novavax. Накануне партию из 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca отправили на Украину из Индии, прибытие груза ожидается в ближайшие дни. Документы на регистрацию своих препаратов на Украине подали Sinovac Biotech, Pfizer и AstraZeneca.

На Украине до 30 апреля действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновляется так называемый адаптивный карантин, когда регионы будут условно поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. По состоянию на утро понедельника в стране зарегистрировали 3 206 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число инфицированных за все время пандемии на Украине достигло 1 307 662, выздоровели 1 147 426 человек, умерли от осложнений - 25 156.