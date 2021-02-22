Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник составил 0,96. В Москве показатель снизился с 1,18 до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Подмосковье он вырос с 0,98 до 1,14, для региона это максимум с 18 января.

В остальных регионах, которые занимают первые десять мест по количеству заболевших, коэффициент держится ниже единицы. В Иркутской области он равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Ростовской - 0,96, в Санкт-Петербурге - 0,95, в Воронежской области - 0,93, в Архангельской и Свердловской областях, а также Красноярском крае - 0,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.