В Якутии создадут креативный кластер народных промыслов

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Креативный кластер с центром коллективного пользования создадут в Якутии для поддержки народных промыслов. Кластер будет открыт на базе единственного на Дальнем Востоке кожевенно-мехового концерна "Сахабулт", сообщила ТАСС заместитель директора предприятия Ксения Шишигина.

"Мы как государственная компания располагаем площадями и торговыми каналами и должны поддерживать развитие легкой промышленности, народных промыслов в регионе. В частности, планируется создание креативного кластера, который будет продвигать продукцию народных умельцев под единым брендом. Планируется, что будет создано порядка 30 рабочих мест для дизайнеров, мастеров по выделке мехов и кожи, резчиков из бивней мамонта, ювелиров", - рассказала Шишигина.

В частности, мастера производят якутские ножи, меховые изделия, хомус (варган), сувениры из бивней мамонта, ювелирные изделия. В Якутии 250 человек имеют официальный статус народных мастеров, а самозанятых - тысячи, рассказала представитель концерна. "Однако они не могут конкурировать с иностранной продукцией, которая продается на рынке по низкой цене. И отчасти наша задача заключается в поставке уникальных товаров по доступной для населения стоимости", - отметила Шишигина.

Задачи кластера

В кластер смогут войти также студенты и выпускники. "Мы рассматриваем широкий круг специальностей, в том числе маркетологов и экономистов. Они могут работать с реальными проектами и наладить собственный бизнес. Кластер направлен на создание новых идей и компаний", - добавила Шишигина.

Создание кластера будет иметь большое значение для развития легкой промышленности Республики Саха (Якутия), считает доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"Прежде всего, это очень важно и для социально-экономического развития территорий проживания коренного населения Якутии, в том числе и территорий якутской Арктики. Успешная деятельность компании окажет огромное влияние на социальное самочувствие граждан, живущих в республике. Кластерный подход к развитию компании "Сахабулт" позволит реформировать деятельность акционерного общества, предприятий, взаимодействующих с ним, облегчит выход на экспортные рынки", - полагает эксперт.

Он также считает, что с учетом сферы деятельности концерна необходимо разработать ESG-стратегию компании (принципы устойчивого развития в области экологии, социального и корпоративного управления) - это вызовет интерес к ней как инвесторов, так и потребителей продукции.

Еще одна задача кластера - создание технологий по эффективному использованию биологических ресурсов и коммерциализации научных разработок, продвижение созданной продукции, добавила Шишигина. Партнерами по этому направлению могут быть научные учреждения республики - Институт биологических проблем криолитозоны и Якутский научный институт исследований сельского хозяйства.

"Нашими богатствами являются тайга, тундра, водные ресурсы, экологически чистые дары природы, дикоросы. Однако из-за сложной логистики и больших расстояний для рационального эффективного и рентабельного использования сельхозпродукции и дикоросов в Якутии нужны другие нестандартные решения и технологии. Необходимо привлекать креативный сектор - дизайнеров и специалистов по IT для продвижения уникальных продуктов из биологического сырья Якутии", - считает собеседница агентства.

О компании

Акционерное общество "Сахабулт" создано в 1992 году, является единственным заводом в России, перерабатывающим оленьи шкуры и единственным предприятием по переработке кожевенного сырья на Дальнем Востоке. В структуру компании входят пушно-меховая база, охототдел и шесть цехов - выделки пушнины, кожевенный, скорняжный, меховой обуви, кожаной обуви, сувенирный цех, также концерн имеет своих представителей в улусах по вопросам организации охотпромысла. Кроме этого, национальный промысловый концерн "Сахабулт" является самым крупным охотхозяйством в республике.