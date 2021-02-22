В Калининграде началось исследование эффективности вакцины "Спутник лайт"

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Исследование по оценке эффективности и безопасности новой российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт" началось в понедельник на базе клинико-диагностического центра Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде. На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции, сообщили ТАСС в центре.

"Исследования стартовали с сегодняшнего дня. Первые добровольцы проходят обследование, они подписали информированное согласие на участие в исследовании. Планируется участие 150 добровольцев", - сказал представитель центра.

Вакцина "Спутник лайт" поступит в Калининград в ближайшие два дня, к этому времени уже будут известны результаты анализов участников исследования, добавил собеседник агентства.

Однокомпонентная вакцина разработана центром им Н. Ф. Гамалеи. Минздрав 17 февраля выдал разрешение на третью фазу ее испытаний. В них примут участие 4 тыс. добровольцев в Москве, Петербурге, Калининграде, Саратове и Смоленске. Завершение исследований запланировано на 28 января 2022 года.

Центр клинических исследований БФУ в Калининграде с 2018 года занимается изучением эффективности и безопасности инновационных препаратов. Центр принял участие в 40 международных исследовательских проектах, в 2020 году первым в России провел вакцинацию 280 добровольцев вакциной "Эпиваккорона".