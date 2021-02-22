Сербия получила новую партию вакцины "Спутник V" из России

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Очередная партия вакцины "Спутник V" поступила из России в Сербию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министра инноваций и технологического развития Сербии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

По словам министра, самолет с вакциной прибыл в аэропорт Белграда в понедельник утром. "Сербия и далее единственная страна в Европе, для которой российские власти одобрили поставку значительного количества вакцин, это говорит об отношении россиян к своим сербским братьям. В России с вниманием и похвалой наблюдают за процессом вакцинации в Сербии, который проводится под руководством президента Вучича", - цитирует пресс-служба министра.

Ненад Попович сообщил, что новые дозы препарата поступили из Санкт-Петербурга, из компании "Биокад", где всего два месяца назад запущена новая линия производства. Министр выразил удовлетворение динамикой поставок из России. По его словам, заказанные Сербией вакцины "Спутник V" "будут полностью поставлены в конце марта - первой половине апреля".

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1,23 млн своих граждан, включая 428 тыс. вторичных прививок. По показателю вакцинированных на 1 млн населения страна занимает 1-е место в регионе, 2-е место в Европе и 6-е место в мире.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. 16 января в Сербию доставили первую партию китайской вакцины Sinopharm в размере 1 млн доз, а 18 января сербский медрегулятор выдал разрешение на использование первых 100 тыс. доз китайской вакцины.

Российский препарат пользуется большой популярностью у населения. Как заявил ранее посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы получить именно российскую вакцину.