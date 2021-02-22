В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник журналистам сообщила вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - сказала Яровая, уточнив, что подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма.

Среди других авторов - председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Все - члены фракции "Единая Россия". По словам Яровой, инициатива уже поддержана и коллегами из других фракций.

Яровая уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц. "Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества", - пояснила вице-спикер.

Депутат подчеркнула, что "никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути". Яровая также напомнила, что поправками к Конституции РФ была закреплена "безусловная нравственная ценность" подвига народа в Великую Отечественную войну и предлагаемые нормы позволят гарантировать это.

"Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества, - резюмировала Яровая. - Парламент по вопросам защиты исторической памяти всегда занимает консолидированную позицию".

Защита памяти о героях

Как сообщил журналистам один из авторов поправок Александр Хинштейн, депутаты предлагают "изменения действующего уголовного состава ("Реабилитация нацизма", статья 354.1 УК РФ - прим. ТАСС) и административного правонарушения ("Злоупотребление свободой массовой информации", статья 13.15 КоАП РФ - прим. ТАСС), где речь идет об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов".

"Это поможет максимально защитить память о героях нашей страны", - уверен он.