Финляндия рассчитывать начать выдачу электронных сертификатов о вакцинации в мае

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Финляндии планируют начать выдачу электронных сертификатов о вакцинации в мае. Об этом сообщило в понедельник министерство социальных дел и здравоохранения страны.

"Мы рассчитываем начать использование электронных сертификатов о вакцинации в мае 2021 года", - говорится в сообщении.

Сертификат можно будет получить через электронную систему Omakanta, в ней хранится вся информация о состоянии здоровья человека, визитах к врачу, анализах и рецептах, всего у системы сейчас 2,7 млн пользователей. Электронный сертификат может быть в виде штрих-кода или QR-кода, его также можно будет распечатать на бумаге. Начальная стоимость проекта оценивается в €3,5 млн.

Предполагается, что в будущем через Omakanta можно будет получить сертификаты о всех сделанных человеку прививках.

Около 240 тыс. финнов уже получили вакцину от коронавируса.