КС Чехии назвал необоснованным закрытие в стране большинства магазинов розничной торговли

Правительство, как считает суд, недостаточно аргументировало предоставление некоторым магазинам, которые не торгуют товарами первой необходимости, исключения из правил, действующих во время введенного в стране режима чрезвычайной ситуации. Тем самым власти поставили в дискриминационное положение остальные торговые точки.

Это решение КС принял после изучения жалобы на действия правительства, поступившей от 63 из 81 сенаторов (депутатов верхней палаты чешского парламента). Они, в частности, указали, что в республике, эпидемиологическая ситуация в которой ухудшается, остались открытыми оружейные магазины и парикмахерские для собак. При этом властями были закрыты, например, магазины обуви и одежды.

Между тем, как передает Чешское телевидение, решение КС не повлияет на существующую ситуацию в розничной торговле. Однако выводы суда должны быть учтены правительством при очередном продлении действующих для торговых точек ограничений, а устанавливаемые исключения из правил должны получить более основательную аргументацию, исключающую дискриминационный подход.

С 5 октября в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 28 февраля с возможностью дальнейшего продления. В республике сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. С 12 февраля правительство запретило въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов (Восточная Чехия), на территории которых наиболее быстро распространяется коронавирус. На нарушителей мер санитарно-эпидемиологической безопасности накладываются штрафы. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.