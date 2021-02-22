Президент Польши считает неудовлетворительной мировую ситуацию в сфере прав человека

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ситуация в области соблюдения прав человека во всем мире не становится лучше, в том числе из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы переживаем непростые времена. Ситуация в области прав человека не становится лучше. Напротив, многое нужно сделать", - сказал он.

"Пандемия и попытки ее победить - важнейший вызов, стоящий перед международным сообществом. Пандемия показала, что ни одно общество и ни одна страна, ни бедная, ни богатая, ни один регион мира не защищены от ее негативного воздействия и побочных эффектов", - отметил Дуда.

"Последствия пандемия очень серьезны, - добавил польский лидер. - Мы не можем позволить пандемии еще больше увеличить разрыв между богатыми и бедными"

"Тот факт, что уже больше года мы уделяем основное внимание борьбе с коронавирусом, не означает, что другие проблемы волшебным образом исчезли. Напротив, ситуация во многих районах мира продолжает ухудшаться", - констатировал он.

В своей речи Дуда обратил внимание на положение в сфере соблюдения прав человека в соседних странах, находящихся к востоку от польских границ. Касаясь положения в Белоруссии, Дуда выразил мнение, что перед лицом проходящих в этой стране массовых протестов "международное сообщество не может молчать". "Каждая страна должна выполнить свои обязательства", - заявил Дуда, призвав белорусские власти перейти к политике диалога.