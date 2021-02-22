Эксперт: ревакцинация препаратом центра Чумакова может потребоваться через два-три года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Повторная вакцинация препаратом от коронавируса "Ковивак" может проводиться раз в два-три года. Об этом в понедельник заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала " Москва-24 ".

"[Вакцина от коронавируса "Ковивак"], скорее всего, будет в ревакцинации раз в два, в три года", - сказал он.

По словам Тимакова, более эффективным вариантом защиты от коронавируса будет применение различных вакцин. "В момент сильно выраженного контакта с коронавирусом, сильной эпидемии мы прививаемся вакциной "Спутник V", проходит определенное время, год - два, когда эта вакцина еще действует, <...> и дальше мы продолжаем вакцинацию как раз другими вакцинами, в том числе и цельновирионной вакциной ["Ковивак"]", - привел пример инфекционист.

Тимаков добавил, что вакцинный препарат "Ковивак" был разработан на основе проверенной платформы, которая многократно использовалась при создании ряда других вакцин. "Так как эта вакцина делается цельновирионной, <...> то, в принципе, любые мутации вируса, которые будут серьезные, можно будет перестроить обратно, то есть можно будет взять новый вирус, вырастить его и сделать производство новой вакцины на этих же рельсах", - сказал он.

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов заявил, что формирование комплексного иммунитета и более мягкое воздействие на организм делают вакцину от коронавируса "Ковивак" более подходящей для использования при реиммунизации после болезни, чем ранее созданные отечественные варианты.

20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса - "Ковивак". Она разработана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН - подведомственным учреждением Минобрнауки РФ. По словам заместителя гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, первые партии вакцины от коронавируса "Ковивак" могут поступить в гражданский оборот в конце марта.