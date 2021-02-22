Каждый месяц Года науки будет посвящен своей теме

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Каждый месяц Года науки и технологий, которым объявлен 2021 год, будет посвящен определенной тематике: от медицины до искусственного интеллекта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"Это будет особый год, когда каждый из нас сможет по-новому увидеть и оценить развитие научной мысли и технологического прогресса в России. Особенностью станут тематические месяцы. Так, в марте пройдут мероприятия, посвященные новой медицине, в апреле внимание будет уделено развитию космической отрасли", - говорится в сообщении.

Темой мая станут вызовы и угрозы, безопасность. Летние месяцы будут посвящены производственным технологиям, проблемам связанности территорий, климату и экологии. В сентябре будет обсуждаться генетика и качество жизни, в октябре - энергетика будущего, в ноябре ученые расскажут об искусственном интеллекте. Завершится год обсуждением темы "Человек и общество".

Президент Владимир Путин подписал 25 декабря 2020 года указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача - привлечь талантливую молодежь в эту сферу, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития РФ, сформировать у граждан представление о реализуемых в стране инициативах, достижениях.