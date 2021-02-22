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Пандемия COVID-19

Словакия на Совете ЕС намерена попросить передать стране излишки вакцин

Глава МИД республики Иван Корчок сообщил, что в стране фиксируется наибольшее число смертей в результате COVID-19 среди стран ЕС в пересчете на количество населения

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил журналистам по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, что намерен обратиться с просьбой к странам - партерам по Евросоюзу передать излишки вакцин от коронавируса его стране, эпидемиологическая ситуация в которой трагическая.

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"В Словакии сложилась трагическая ситуация с коронавирусом, - отметил он. - В республике фиксируется наибольшее число смертей [в результате COVID-19 среди стран ЕС в пересчете на количество населения]".

Словакия остро нуждается в вакцинах от коронавируса. Их критический недостаток ведет к увеличению числа заразившихся британским штаммом коронавируса, который стремительно распространяется на территории республики, и росту смертности ее жителей. "Я попрошу [коллег на встрече], чтобы их страны передали излишки вакцин Словакии. Словакия в ней [вакцине] нуждается более всех [государств-членов ЕС]", - подчеркнул глава словацкой дипломатии.

По данным Минздрава Словакии, общее число инфицированных в стране с населением около 5,5 млн граждан с начала эпидемии составило 292 143. С 1 октября 2020 года в республике был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. 26 декабря прошлого года в республике началась вакцинация от коронавируса. На данный момент прививки сделаны 267 777 жителям. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), а также американской компании Moderna ("Модерна").

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СловакияПандемия COVID-19
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