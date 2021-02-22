Сирия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Сирии, ее применение разрешено на территории республики. Об этом говорится в поступившем в понедельник в распоряжение ТАСС сообщении посольства Сирии в Москве.

"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории", - говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил в интервью ТАСС, что Москва прорабатывает возможность прямых поставок в Дамаск вакцины "Спутник V", однако для этого необходима регистрация препарата сирийским Минздравом. На данный момент "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - одобрен к применению более чем в 30 странах.

Согласно данным Минздрава Сирии, которые приводит агентство Sana, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 15 179, умерли 998 заразившихся.