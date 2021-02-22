Суд запретил до конца февраля публикацию данных о разливе мазута у берегов Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Мировой суд города Хайфа наложил в понедельник запрет на публикацию любой информации о расследовании экологической катастрофы, вызванной выбросом мазута на средиземноморское побережье Израиля. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, запрет на публикацию данных наложен судом до 28 февраля включительно по запросу министерства по защите окружающей среды. В частности, запрещено обнародовать детали расследования, включая сведения, которые могут помочь идентифицировать подозреваемых (в частности, названия судов и маршруты их следования).

Десятки тонн мазута были выброшены на средиземноморское побережье Израиля во время мощных штормов в середине прошлой недели. По предположениям израильских властей, источником загрязнения стало судно, пострадавшее от шторма у побережья страны. Под подозрением находятся девять судов, которые проходили на удалении около 50 км от берега на прошлой неделе, отмечает газета Israel Hayom.

Kan указывает, что в понедельник министр по охране окружающей среды Гила Гамлиэль представит правительству план по очистке и реабилитации средиземноморского побережья страны.