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Шаманов: поправки об оскорблении ветеранов будут предусматривать реальные сроки наказания

О каких именно нормах наказания может идти речь, не уточняется
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут предусматривать реальные сроки наказания за "особо тяжелые случаи" глумления над ветеранами. Об этом сообщил в понедельник один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, слова которого приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

"В поправках предусмотрено не только увеличение штрафов, но и реальные сроки за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов", - цитирует парламентария партийная пресс-служба. О каких именно нормах наказания может идти речь, не уточняется.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") сообщила о подготовке группой депутатов поправок об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. По ее словам, предлагается "отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества".

"Мы обсуждали существующее наказание. Учитывая поток денежных вливаний из-за рубежа тем, кто совершает подобного рода деяния, урона им это не наносит. При этом они наносят моральный урон - как это сделал господин [Алексей] Навальный, говоря совершенно неприемлемыми словами о ветеране, человеке преклонного возраста, который не щадя живота своего защитил Отечество", - убежден Шаманов.

При этом, по мнению парламентария, судить Навального надо было "за предательство по отношению к стране", поскольку тот связан "со спецслужбами западных государств". "Оценку его действиям должны дать и спецслужбы, и другие структуры государства", - добавил Шаманов.

Выступить единым фронтом

Глава комитета призвал все фракции Госдумы консолидировано выступить по предлагаемым поправкам. "Мы предлагаем всем фракциям парламента выступить единым фронтом за ужесточение наказания и не допустить появления инструментов для возрождения неонацизма", - цитирует его партийная пресс-служба.

К единой позиции по поправкам призвал парламентариев и другой автор новелл, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия"). "Можно много спорить по политическим вопросам, но в части защиты нашего исторического наследия и подвига советского солдата, в части защиты тех, кто отдавал свои жизни и сейчас является объектом насмешек и глумления, мы должны выступить единым фронтом. А в контексте Госдумы - всех политических сил", - приводит его мнение пресс-служба единороссов.

"Наряду с морально-этическими оценками необходимо на законодательном уровне ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов. Жестко, однозначно и бескомпромиссно будем пресекать такого рода деяния, выходящие за грани добра и зла", - подчеркнул Боярский.

Предлагаемые поправки

Как пояснила Яровая, поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

Она напомнила, что на сегодняшний день в законодательстве "уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества".

Один из авторов поправок Александр Хинштейн уточнил, что депутаты предлагают "изменения действующего уголовного состава ("Реабилитация нацизма", статья 354.1 Уголовного кодекса РФ) и административного правонарушения ("Злоупотребление свободой массовой информации", статья 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях), где речь идет об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов".

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