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Пандемия COVID-19

Sanofi и GSK начали новые клинические испытания своей вакцины от коронавируса

В исследовании примут участие 720 добровольцев

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская GSK (GlaxoSmithKline) приступили к новым клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном в понедельник на сайте Sanofi.

"Sanofi и GSK объявляют о запуске нового исследования фазы 2b с участием 720 добровольцев старше 18 лет", - говорится в сообщении. "Это новое исследование позволит нам определить окончательный состав вакцины для взрослых возрастных групп", - подчеркивается в коммюнике.

В компании напомнили, что предыдущее исследование вакцины было проведено в декабре прошлого года. Тогда Sanofi GSK объявили о необходимости дополнительных испытаний препарата от коронавируса их производства в связи со слабым иммунным ответом у пожилых людей.

Как заявил вице-президент Sanofi Том Триомф, слова которого приводятся в заявлении, компания "уверена в потенциале вакцины-кандидата, и последние доклинические исследования обнадеживают". "Это еще один шаг к достижению нашей главной цели - разработать вакцину от COVID-19 с хорошей переносимостью и эффективностью", - подчеркнул он.

В декабре прошлого года в Sanofi подчеркивали, что в случае успеха всех испытаний необходимые нормативные документы будут представлены в третьем квартале, а сама вакцина станет доступной в четвертом квартале текущего года. Ранее компании планировали выпустить вакцину в середине 2021 года.

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ВеликобританияФранцияПандемия COVID-19
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