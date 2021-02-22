СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Россия в феврале и марте поставит новые партии вакцины от коронавируса в Белоруссию и уже передала Минску технологии производства препарата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер заметил, что совместная работа двух стран по борьбе с коронавирусной инфекцией "действительно развивается успешно". "Мы первую партию [вакцины от коронавируса] поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки", - сказал Путин.

Он добавил, что Минску переданы и технологии производства препарата, заметив, что Россия "ни с кем так плотно" не работает.

Путин также отметил, что Россия и Европа должны объединять усилия для совместной борьбы с коронавирусом.

"На 100 тыс. населения у нас около 10 человек сейчас заболевших. На юге Франции - 70 с лишним. Это серьезный показатель. Это объективные данные, которые говорят о том, что нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия старается это делать и открыта для совместной работы в этом направлении.