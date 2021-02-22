Синоптики прогнозируют возвращение аномальных морозов в начале недели на Юг России

МАЙКОП, 22 февраля. /ТАСС/. Временное потепление, пришедшее в последние дни на большую часть Юга России, в начале недели вновь сменится аномальными морозами с температурой воздуха ниже климатической нормы до 10 градусов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Резкое похолодание начнется во вторник с Волгоградской и Ростовской областей, где на севере температура воздуха опустится до 7-10 градусов мороза. В среду в зону холода попадут Краснодар и Крым. Понижение температуры на юге страны произойдет на 10-15 градусов, это ниже климатической нормы на 10 градусов. При этом в конце недели местами ожидаются небольшие осадки", - сказал он.

Морозы продержатся в южных регионах до конца суток пятницы, в субботу с севера и северо-запада придет теплый атмосферный воздух. В предстоящие выходные дни температурный фон на Юге России вновь станет положительным, но это опять лишь временно, уточнил Синенков. В Волгограде во вторник столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, а в ночь на среду - до 23 градусов мороза. Далее температура начнет постепенно повышаться: днем в среду - до 13 градусов мороза, в четверг - до 7 градусов мороза, в пятницу - от нуля до 2 градусов мороза. В конце недели в Волгограде пройдет мокрый снег.

В Ростове-на-Дону в ночь на вторник похолодает до 7 градусов мороза, а в ночь на среду - до 17 градусов. В среду в дневные часы прогнозируют до 10 градусов мороза, в четверг - до 5 градусов мороза. Начиная с пятницы и до конца недели воздух в дневные часы будет прогреваться до 4 градусов тепла днем, в ночные держаться небольшой морозец - до 2 градусов. В конце недели ожидается дождь с мокрым снегом.

В Краснодаре в ночь на среду при небольшом дожде столбики термометров опустятся с 3-5 градусов тепла до 15 градусов мороза, в дневные часы до пятницы температура воздуха не превысит 5 градусов мороза. Потепление до 5-8 градусов тепла произойдет пятницу. В Сочи резких температурных колебаний не ожидается. Днем на курорте - 5-8 градусов тепла, ночью - до 3 градусов. До среды в городе будут идти дожди.