Любимова заявила, что Градова запомнится зрителям мастером с уникальным обаянием

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", останется в памяти зрителей благодаря своему обаянию и внутренней силе, которые она выражала в своих ролях. Об этом заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

Градова умерла в понедельник на 75-м году жизни.

"Екатерина Георгиевна снискала всенародную любовь, исполнив роль радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны". В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием", - сказала она.

По ее словам, многогранная творческая жизнь Градовой обогатила отечественную культуру и привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.