В Оренбургской области продлили режим самоизоляции для людей старшего возраста

ТАСС, 22 февраля. Власти Оренбургской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей и запрет на работу развлекательных заведений до 8 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции". Режим самоизоляции для оренбуржцев 65+ продлен до 8 марта. Продлен также запрет на работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли", - говорится в сообщении.

При этом в регионе разрешено проведение банкетов и корпоративных мероприятий в объектах общественного питания при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.

В Оренбургской области, по данным регионального оперативного штаба, официально зарегистрировано 37 048 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 105 за прошедшие сутки. Выздоровел 33 781 человек, умерли 578 пациентов. По данным региональных властей, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Оренбуржье стабилизировалась: в пик пандемии осенью 2020 года в области выявляли от 180 до 190 случаев ежедневно, в начале февраля - менее 160.