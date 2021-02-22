Путин помахал рукой отдыхающим в горах Сочи, проезжая на снегоходе после катания на лыжах

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на горных лыжах на Красной Поляне, после чего пересели на снегоходы.

О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

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Путин был одет в сине-красный лыжный костюм, Лукашенко катался в черном. Как передает корреспондент ТАСС, сойдя с подъемника после катания на одном из склонов, президенты сменили лыжи на мототехнику: каждый сел за руль снегохода. Проезжая мимо других отдыхающих, президент РФ слега сбавил скорость и помахал людям рукой.

После катания по заснеженным склонам Красной Поляны лидеры двух стран пообедали вместе. В резиденции Путина для них накрыли длинный стол, за которым президенты расположились друг напротив друга, соблюдая приличную дистанцию - гораздо более значительную, чем ранее во время переговоров, перед началом которых они тепло поприветствовали друг друга рукопожатием.

Погода в понедельник на Красной поляне была комфортной для катания - немного пасмурно, но без сильного ветра, температура около нуля. Во второй половине дня пошел небольшой снег.

Путин и Лукашенко регулярно используют встречи в Сочи для общения и в неформальной обстановке. Белорусский президент ранее заявлял, что относит совместное с Путиным катание на горных лыжах к одному из аспектов современной политики.